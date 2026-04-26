Sassuolo | 1,6 milioni dalle multe per finanziare la sicurezza stradale

Nel corso del 2025, il comune di Sassuolo ha riscosso 1,6 milioni di euro attraverso le multe stradali. Di questa somma, oltre 830 mila euro netti saranno destinati a interventi per la sicurezza stradale e alla manutenzione delle strade. La cifra rappresenta una parte significativa delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada nella città.

? Cosa sapere Sassuolo incassa 1,6 milioni di euro dalle sanzioni stradali nel corso del 2025.. Oltre 830mila euro netti finanzieranno la sicurezza stradale e la manutenzione a Sassuolo.. Oltre 1,6 milioni di euro incassati a Sassuolo per le sanzioni stradali nel 2025: i dati della Giunta comunale mostrano una stabilità economica che si traduce in oltre 830mila euro netti destinabili alla sicurezza dei cittadini. Il bilancio delle violazioni commesse lungo le strade sassolesi durante l’ultimo anno ha delineato un quadro di costante tenuta dei flussi economici. Sebbene la cifra non raggiunga il picco registrato nel 2023, quando le sanzioni avevano toccato quota 1,7 milioni di euro, il dato attuale supera ampiamente gli 1,4 milioni accertati nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassuolo: 1,6 milioni dalle multe per finanziare la sicurezza stradale Notizie correlate Asse Interurbano: 5,7 milioni dalle multe per la sicurezza stradaleI controlli automatici sulla velocità sull’asse interurbano hanno generato un gettito di 5,7 milioni di euro nel corso del 2025. Cesenatico: Autovelox, un’incasso record di 2,3 milioni nel 2025. 45mila multe e fondi per la sicurezza stradale.Cesenatico – Un autovelox installato sulla statale Adriatica ha generato entrate per 2. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sassuolo, multe accertate per 1,6 milioni; Inter e Sassuolo non parlano solo di Muharemovic: i Nerazzurri puntano un centrocampista rivelazione da 6 gol; Caso escort di lusso: 70 i calciatori alle serate milanesi, anche di Milan, Inter e Juve; Sassuolo, bilancio 2025 in rosso di 38 milioni tra Serie B e plusvalenze ridotte. Sassuolo, multe accertate per 1,6 milioniResi noti i dati del 2025 derivanti da violazioni del codice della strada e contravvenzioni per illeciti amministrativi: aumento rispetto al 2024 ... msn.com SI TORNA IN CAMPO Fiorentina-Sassuolo è presentata da @Neogalitalia #forzaviola #fiorentina #seriea x.com La probabile formazione di Fiorentina-Sassuolo Balbo scalda i motori, Piccoli molto in dubbio - facebook.com facebook