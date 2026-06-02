Un’anziana è stata dimessa di notte dall’ospedale, con l’Ausl che ha precisato che non si trattava di un’emergenza. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia e un consigliere regionale annunciano che presenteranno interrogazioni ufficiali per ottenere chiarimenti sulla vicenda. La segnalazione è stata ricevuta dai rappresentanti istituzionali e sarà oggetto di approfondimento nelle sedi di competenza.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Cento, Francesca Caldarone, Alessandro Guaraldi e Marco Pettazzoni, insieme al consigliere regionale Fausto Gianella, presenteranno interrogazioni nelle rispettive sedi istituzionali per fare luce su una segnalazione a loro pervenuta. "Un’anziana sarebbe stata trasportata con urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cento e al marito, rimasto a casa, sarebbe stato chiesto dal 118 di non recarsi in ospedale a causa dell’elevato afflusso di pazienti, rassicurandolo che sarebbe stato successivamente contattato – dice FdI –: la comunicazione però non sarebbe mai avvenuta. Preoccupato per la mancanza di notizie, l’uomo si sarebbe quindi recato al Pronto Soccorso, apprendendo che la moglie era già stata dimessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Anziana dimessa di notte". L’Ausl: "Non era urgente"

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