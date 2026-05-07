È solo una contusione Anziana dimessa ma il femore è rotto

Un’anziana donna è stata dimessa dall’ospedale con la diagnosi di contusione, ma successivamente si è scoperto che il femore era rotto. La paziente era stata portata in pronto soccorso dopo una caduta, e i medici avevano escluso fratture dopo un primo esame. Tuttavia, le indagini successive hanno confermato la rottura dell’osso, rendendo necessarie ulteriori cure e interventi.

Empoli, 7 maggio 2026 – “Non ci sono fratture, si tratta soltanto di una contusione ”. Queste, più o meno, le parole con cui una signora di Empoli di 90 anni è stata dimessa lo scorso 2 maggio dal pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe, salvo scoprire tre giorni più tardi che aveva un femore rotto. “Dopo essere caduta alzandosi da letto, per alcune ore mia madre è rimasta a casa poi il dolore è diventato così forte che è quasi svenuta, così intorno alle 13 abbiamo chiamato il 118 – spiega la figlia –. Alle 22.30 mi hanno chiamata per spiegarmi che l’avrebbero dimessa non risultando alcuna frattura, né dalle radiografie né dalla tac”. Nei...🔗 Leggi su Lanazione.it

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