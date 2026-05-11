Un’anziana ha trascorso quasi un mese con il femore rotto, dopo aver subito un intervento al sanatorio locale. La donna è stata portata in pronto soccorso tre volte in tre settimane: le prime due dimissioni sono state seguite da ulteriori ricoveri, prima di essere infine curata. La sua vicenda ha suscitato attenzione per le ripetute dimissioni e il lungo periodo di degenza.

Empoli, 11 maggio 2026 – Poco meno di un mese trascorso con un femore rotto, con l’intervento eseguito al San Giuseppe al terzo accesso in pronto soccorso effettuato in tre settimane (dopo essere stata dimessa nei primi due casi). Protagonista della vicenda, risalente ai giorni scorsi, è una donna di 82 anni residente ad Empoli. Tutto è iniziato lo scorso 11 aprile con un incidente domestico, stando a quanto raccontato dalla figlia Francesca. “Mia madre quel giorno cadde in casa. Non la portammo subito al pronto soccorso, forse sbagliando, perché almeno all’inizio avvertiva un dolore non particolarmente forte e pensavamo fosse legato ad una contusione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Dimessa due volte e poi curata”: l’odissea di un’anziana con il femore rotto per un mese

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