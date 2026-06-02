Antonella Russo rompe il silenzio dopo il voto | Abbiamo perso le elezioni non la credibilità

Una settimana dopo le elezioni, Antonella Russo ha commentato il risultato sui social, affermando che la sconfitta alle urne non ha compromesso la credibilità del suo gruppo. Ha sottolineato che il voto ha premiato il candidato sindaco in carica, mentre il centrosinistra ha ottenuto un risultato diverso. Russo ha anche evidenziato che la discussione sulla vittoria del sindaco non riguarda la fiducia nelle persone coinvolte, ma il risultato elettorale. La riflessione si inserisce nel dibattito cittadino ancora in corso.

Una settimana dopo il verdetto delle urne, quando il dibattito politico cittadino continua a interrogarsi sulle ragioni della netta affermazione del sindaco Federico Basile e sul risultato del centrosinistra, Antonella Russo sceglie i social per affidare una lunga riflessione destinata ad. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Antonella Russo: Il mio progetto per Messina

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