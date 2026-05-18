Una panchina rossa per Antonella Alfano | la città rompe il silenzio dopo 15 anni di oblio
Mercoledì mattina, alle 10:30, in piazza Cavour si terrà l’inaugurazione di una panchina rossa dedicata ad Antonella Alfano. La famiglia della donna, scomparsa 15 anni fa, attendeva questo momento da molto tempo. La cerimonia rappresenta un gesto simbolico per ricordare la sua memoria e porre fine a un lungo periodo di silenzio sulla sua storia. L’evento coinvolge le autorità e la comunità locale, che si riuniranno per l’occasione.
Mercoledì, alle ore 10:30, piazza Cavour ospiterà un gesto che la famiglia di Antonella Alfano attendeva da un decennio e mezzo: l’inaugurazione di una panchina rossa dedicata alla sua memoria. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha invitato la cittadinanza a partecipare alla cerimonia per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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