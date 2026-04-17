Victoria Beckham ha parlato pubblicamente della rottura con il figlio Brooklyn, confermando che la famiglia ha cercato di essere i migliori genitori possibili nonostante le difficoltà. La stilista ha affrontato la questione dopo settimane di silenzio, precisando che il rapporto tra loro è stato segnato da tensioni e conflitti continui. La famiglia ha affrontato momenti complicati, ma Victoria ha ribadito l’impegno nel mantenere un rapporto di rispetto reciproco.

Victoria Beckham rompe il silenzio sulla faida familiare con il figlio Broo kl yn, da tempo in forte contrasto con i genitori. Una vera e propria saga fatta di accuse e coltelli affilati, sbandierati sulla piazza virtuale dei social e sulla stampa internazionale trasformando fatti privati in una storia da stadio con tanto di tifoserie. Dopo una serie di accuse a mamma e papà, a gennaio il 27enne Brooklyn – primogenito dell’ ex Posh Spice, oggi stilista di successo, e del baronetto David, già calciatore e co-proprietario del Salford City – aveva dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con la sua famiglia. E ora, a distanza di tre mesi, mamma Victoria ha deciso che la misura è colma e ha parlato per la prima volta in una lunga intervista al Wall Street Journal.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Saga Beckham, Victoria rompe il silenzio dopo la rottura con Brooklyn. “Abbiamo cercato di essere i migliori genitori possibili”

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