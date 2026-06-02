Anticipazioni I volti della Repubblica gli ospiti dell’evento in diretta da Piazza del Quirinale

Il 2 giugno, in diretta da Piazza del Quirinale, si svolge l’evento “I volti della Repubblica”. Sono stati annunciati ospiti e interventi ufficiali. La celebrazione coinvolge rappresentanti istituzionali e personalità pubbliche. La manifestazione si concentra sul ricordo e sulla riflessione sulla storia repubblicana. Non sono state fornite ulteriori dettagli su partecipanti o programmi specifici. La giornata si svolge nel rispetto delle consuete cerimonie ufficiali per questa data.

Il 2 giugno non è mai una data qualunque per il nostro Paese, ma quest’anno assume un significato ancora più profondo. Esattamente ottant’anni fa, il popolo italiano e, per la primissima volta nella storia nazionale, le donne si recavano alle urne per scegliere il proprio destino istituzionale, tracciando una linea indelebile tra il passato e un futuro di libertà. Dopo una giornata intensa, scandita da collegamenti speciali, approfondimenti storici e dirette dedicate alle celebrazioni della Festa della Repubblica, la prima Rete nazionale conclude questo lungo racconto con un grande evento in prima serata. Questa sera, martedì 2 giugno 2026, va infatti in onda I volti della Repubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it

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