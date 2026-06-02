Anthropic punta alla borsa | debutto a Wall Street da 965 miliardi

Anthropic si prepara a debuttare in borsa con una valutazione di circa 965 miliardi di dollari, superando OpenAI. La società ha registrato perdite operative attuali, sollevando dubbi sulla sostenibilità del valore attribuito. La valutazione elevata ha suscitato preoccupazioni di una possibile bolla speculativa nel settore dell’intelligenza artificiale. La società punta a crescere nonostante le sfide finanziarie e la forte concorrenza nel mercato.

? Domande chiave Come può Anthropic superare OpenAI nonostante le perdite operative attuali?. Perché la valutazione di 965 miliardi solleva timori di bolla speculativa?. Quale ruolo gioca Claude Code nel trasformare il lavoro dei programmatori?. Quando debutteranno SpaceX e OpenAI sul mercato azionario statunitense?.? In Breve Fatturato annuo di 47 miliardi di dollari grazie al successo di Claude Code. 65 miliardi di dollari raccolti tramite finanziamenti privati la scorsa settimana. Quotazione prevista potenzialmente nel corso dell'autunno dopo revisione SEC. SpaceX avvia roadshow questa settimana per il debutto su Wall Street.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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OpenAI Closes in on IPO Near $1 Trillion Valuation | Bloomberg Businessweek

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