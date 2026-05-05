Le aziende di intelligenza artificiale stanno puntando a conquistare il mercato delle imprese, con OpenAI e Anthropic che cercano di attirare investimenti miliardari. Si parla di come l’integrazione di nuovi strumenti, come Claude, possa modificare i processi di lavoro all’interno delle aziende. Inoltre, sono stati svelati alcuni dettagli sulla strategia di OpenAI per differenziarsi dai software tradizionali, puntando su soluzioni innovative e personalizzate.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i flussi di lavoro aziendali con l'integrazione di Claude?. Quali sono i dettagli della strategia di OpenAI per superare i software standard?. Perché i grandi fondi d'investimento stanno scommettendo miliardi su soluzioni customizzate?. Quando OpenAI e Anthropic porteranno le loro tecnologie sul mercato azionario?.? In Breve Anthropic collabora con Blackstone, Hellman & Friedman e Goldman Sachs per 1,5 miliardi di dollari.. OpenAI raccoglie 4 miliardi da 19 investitori tra cui TPG e Brookfield Asset Management.. Strategia customizzata ispirata al modello Palantir per integrare l'IA nei flussi aziendali.. Entrambe le società pianificano una quotazione in borsa entro la fine dell'anno corrente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e Wall Street: OpenAI e Anthropic puntano ai miliardi delle imprese

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