Samira Lui a La Ruota della fortuna | Ho solo un fidanzato la risposta allo sfottò di Gerry Scotti

Durante la puntata di ieri sera de La Ruota della Fortuna, un concorrente ha affermato di avere solo un fidanzato, rispondendo allo sfottò di Gerry Scotti. La frase è stata pronunciata durante il gioco, senza ulteriori commenti o conseguenze. La registrazione si è svolta in modo normale, senza incidenti o interruzioni. La trasmissione è andata in onda come previsto, con il pubblico presente e nessuna altra novità segnalata.

La puntata de La ruota della fortuna di ieri, venerdì 29 maggio, ha riservato grandi emozioni nell'access prime time. In partenza c'è stato uno dei soliti siparietti tra i "soci" Gerry Scotti e Samira Lui. Il conduttore le ha detto di essere ormai "la fidanzata d'Italia" e la ragazza ha risposto: "Io ho un solo fidanzato", riferendosi a Luigi Punzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SAMIRA LUI SI PREPARA PER LA RUOTA DELLA FORTUNA

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Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela a Samira Lui cosa aspettarsi da Luigi dopo il matrimonio, lei replica amareggiata: Le cose cambiano; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui pronti a una nuova avventura: i piani per l’estate; Samira Lui, dove vive la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna: la casa con Luigi Punzo; SAMIRA LUI PRESENTE AL LAMURA EVOLUTION DAY.

Ma Samira Lui può lavorare anche al posto mio? Chiedo x.com

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