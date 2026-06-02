Oggi si conclude la seconda edizione di Anteprima d'estate, evento organizzato da Artigiano in Fiera a Milano. La manifestazione ha offerto un’esperienza immersiva dedicata all’artigianato e alle culture di diversi paesi, celebrando l’arrivo della stagione estiva. Durante la giornata, sono stati presenti espositori provenienti da varie nazioni, con prodotti artigianali e tradizionali, offrendo ai visitatori un’anteprima dell’estate attraverso esposizioni e attività.

Milano, 2 giu. (Adnkronos) - Chiude oggi Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra la bella stagione con un'esperienza immersiva dedicata all'artigianato e alle culture del mondo. Con oltre 1.000 artigiani da 50 Paesi, si conferma molto più di una fiera: un ponte tra culture, spazio autentico di incontro e dialogo. La manifestazione ha saputo registrare una buona partecipazione, confermando il numero di visitatori della prima edizione e consolidandosi come appuntamento atteso nel calendario milanese, nonostante le difficoltà in apertura di evento, causate dallo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì 29 maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anteprima d'estate, si chiude la seconda edizione dell'evento promosso da Artigiano in Fiera

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