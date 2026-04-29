Da oggi è possibile ottenere un pass gratuito per partecipare a Anteprima d'estate, l'evento organizzato da Artigiano in Fiera. La manifestazione si terrà dal 29 maggio al 2 giugno 2026 presso Fieramilano Rho, con orario giornaliero dalle 10:00 alle 22:30. La prenotazione del pass permette di accedere all'evento senza costi aggiuntivi durante tutte le giornate della manifestazione.

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - È disponibile il pass gratuito per visitare Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera in calendario dal 29 maggio al 2 giugno 2026 a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:30. Cinque giorni pensati come un viaggio immersivo attraverso territori, saperi e tradizioni, che accompagna il pubblico in un racconto diffuso tra le regioni d'Italia e i Paesi del mondo, celebrando la creatività artigiana e il piacere dell'incontro. Con la partecipazione di oltre 1.000 artigiani da 50 Paesi, distribuiti su quattro padiglioni (1-3 e 2-4 a pochi passi dalle fermate di metropolitana e treni di Fieramilano Rho), Anteprima d'estate si conferma un appuntamento dove ogni incontro con gli artigiani diventa un'occasione di scoperta, ogni stand diventa una tappa, ogni creazione una storia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Artigiano in Fiera, disponibile da oggi il pass gratuito per visitare Anteprima d'estate

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