myPos esperienza d' acquisto cashless continua ad ' Anteprima d' estate' promossa da Artigiano in fiera ?

Notizia in breve

Durante l'evento 'Anteprima d'estate' a Milano, si è visto come myPos, piattaforma di pagamento digitale, abbia promosso l'uso di soluzioni cashless. La collaborazione tra la società e la manifestazione, che dura da tre anni, continua a favorire l'adozione di pagamenti elettronici tra i partecipanti. L'iniziativa si svolge nell'ambito della più grande fiera internazionale dedicata all'artigianato e alle micro e piccole imprese.