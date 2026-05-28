myPos esperienza d' acquisto cashless continua ad ' Anteprima d' estate' promossa da Artigiano in fiera ?
Durante l'evento 'Anteprima d'estate' a Milano, si è visto come myPos, piattaforma di pagamento digitale, abbia promosso l'uso di soluzioni cashless. La collaborazione tra la società e la manifestazione, che dura da tre anni, continua a favorire l'adozione di pagamenti elettronici tra i partecipanti. L'iniziativa si svolge nell'ambito della più grande fiera internazionale dedicata all'artigianato e alle micro e piccole imprese.
Milano, 28 mag. (Adnkronos) - Prosegue la collaborazione triennale tra myPos, piattaforma finanziaria all-in-one dedicata alle piccole imprese europee, e Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione internazionale dedicata all'artigianato e alle micro e piccole imprese. In occasione della seconda edizione di 'Anteprima d'estate', myPos torna al fianco della manifestazione come partner di pagamento ufficiale, mettendo a disposizione degli espositori soluzioni per accettare pagamenti digitali in modo semplice, rapido e sicuro. Dal 29 maggio al 2 giugno, presso il quartiere fieristico di FieraMilano Rho, Anteprima d'estate -promossa da Artigiano in fiera- tutti i giorni dalle 10 alle 22. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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