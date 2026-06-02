In una cerimonia alla Lizza sono stati commemorati due carabinieri uccisi 33 anni fa durante un posto di controllo. Si tratta di un militare di 30 anni e di un altro di 24, entrambi colpiti da colpi di pistola da uno sconosciuto che poi fuggì a piedi nel centro storico. L’evento si è svolto in occasione dell’anniversario della strage di via dei Gazzani.

Commemorati in una cerimonia i carabinieri del Radiomobile, Mario Forziero, 30 anni, e Nicola Campanile, 24 anni, uccisi a colpi di pistola a un posto di controllo da uno sconosciuto l’1 giugno 1990 che scappò a piedi nel centro storico prima di essere preso dalle forze dell’ordine. I due militari furono uccisi da Sergio Cosimini, all’epoca 27enne, che circolava su un motorino rubato. Il giorno dopo l’arresto Cosimini confessò l’omicidio del pensionato Antonio Cordone a colpi di pistola il 26 dicembre 1989 in via Barbacane a Firenze. Il caso fino a quel momento era rimasto insoluto. Hanno ricordato Forziero e Campanile il sindaco Nicoletta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anniversario della strage di via dei Gazzani. Le celebrazioni con le autorità alla Lizza

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