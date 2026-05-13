Strage di lupi nel Parco nazionale d' Abruzzo le associazioni chiedono interventi immediati e un incontro urgente con le autorità

Quindici associazioni hanno scritto una lettera alle autorità chiedendo di fermare la strage di lupi nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le organizzazioni hanno richiesto un incontro urgente per discutere della situazione e trovare soluzioni immediate. La richiesta arriva dopo che sono stati segnalati numerosi decessi di lupi all’interno del parco. La questione è diventata oggetto di attenzione pubblica e di intervento da parte di diversi gruppi ambientalisti.

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Quindici associazioni unite per chiedere di fermare la strage dei lupi nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e invocare un incontro urgente con le autorità. Queste le richieste contenute nella nota diffusa alla stampa da Altura, Animalisti Italiani L’Aquila, Appennino Ecosistema, Cai.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Abruzzo, strage silenziosa: 12 lupi uccisi con veleno nel cuore del parcoUn’ondata di violenza indiscriminata sta colpendo la fauna selvatica in Abruzzo, dove negli ultimi quindici giorni sono stati individuati almeno... Terrore nel Parco d’Abruzzo: strage di lupi e volpi per velenoIl cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è teatro di una violenta strage che ha colpito diverse specie selvatiche. Temi più discussi: La strage dei lupi. In quattro mesi ne sono stati uccisi 191; Mattino Cinque: Strage di lupi in Abruzzo, oltre 20 esemplari uccisi Video; Strage di lupi nel Parco nazionale d’Abruzzo, il bilancio si aggrava. ENPA: NO al declassamento del lupo; Strage di lupi, la protesta all’Emiciclo: Atto crudele che ferisce l’Abruzzo. Anche nelle montagne di L' Aquila stanno facendo strage di orsi e lupi ,dapertutto . IL MONDO DELLE INFRASTRUTTURE DEVONO METTERE PANELLI SOLARI E ALTRO. MANDATE A CASA LA LEGA ESTINZIONE ANIMALI #Salvini #ionondimentic x.com 4 Incredible Hulks® (e un Deadpool) - reddit.com reddit Strage di lupi nel Pnalm: le associazioni chiedono interventi immediati e un incontro urgente con le autoritàPescasseroli - A mobilitarsi sono quindici associazioni ambientaliste, animaliste ed ecologiste, che hanno deciso di fare fronte comune per chiedere l’accertamento delle responsabilità e misure ... terremarsicane.it La strage di lupi è costata all’Abruzzo il 25% della popolazione: l’azione congiunta di 15 associazioniSono proprio le 15 realtà locali e nazionali a tracciare il drammatico bilancio. Di qui la decisione di agire congiuntamente chiedendo incontro con tutte le istituzioni coinvolte perché si accertino v ... ilpescara.it