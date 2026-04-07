174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato | le celebrazioni a Salerno

Da salernotoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 aprile 2026 si terranno a Salerno le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento coinvolgerà rappresentanti delle forze di polizia e cittadini, con manifestazioni e iniziative incentrate sul ruolo e sulla storia dell’istituzione. La città ospiterà momenti di commemorazione e approfondimenti sul percorso che ha portato alla formazione della forza di polizia.

All’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile, scolaresche e cittadini, in un momento di forte condivisione istituzionale La Polizia di Stato, il 10 aprile 2026, celebrerà a Salerno il 174° Anniversario della sua fondazione. La cerimonia ufficiale si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà, uno dei luoghi simbolo della città, affacciato sul mare e cuore della Salerno contemporanea. All’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile, scolaresche e cittadini, in un momento di forte condivisione istituzionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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