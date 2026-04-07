174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato | le celebrazioni a Salerno

Il 10 aprile 2026 si terranno a Salerno le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento coinvolgerà rappresentanti delle forze di polizia e cittadini, con manifestazioni e iniziative incentrate sul ruolo e sulla storia dell’istituzione. La città ospiterà momenti di commemorazione e approfondimenti sul percorso che ha portato alla formazione della forza di polizia.

All’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile, scolaresche e cittadini, in un momento di forte condivisione istituzionale La Polizia di Stato, il 10 aprile 2026, celebrerà a Salerno il 174° Anniversario della sua fondazione. La cerimonia ufficiale si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà, uno dei luoghi simbolo della città, affacciato sul mare e cuore della Salerno contemporanea. All’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme a rappresentanze della società civile, scolaresche e cittadini, in un momento di forte condivisione istituzionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it 174° Anniversario della Polizia di Stato: celebrazioni ad AvellinoNell’ambito delle iniziative legate al 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Avellino ha organizzato un concerto... 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato: DonatoriNati in piazza della LibertàE' in programma un'importante iniziativa di solidarietà, in occasione delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di... Temi più discussi: 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato; Polizia di Stato, donazioni di sangue nel 174° anniversario della fondazione; Polizia di Stato, il 10 aprile il 174° anniversario della fondazione; Avellino: 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato – Teatro Gesualdo 11 Aprile 2026. 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Il 10 aprile celebrazioni a SalernoLa Polizia di Stato il 10 aprile celebrerà a Salerno il 174° anniversario della sua fondazione. La cerimonia ufficiale si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà, uno dei luoghi ... ondanews.it Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storiaIl 10 aprile la Polizia di Stato celebra il 174° Anniversario della fondazione. Un appuntamento che si rinnova anche quest’anno, con quattro giorni di incontri, tra la gente, nel cuore di Roma. poliziadistato.it https://www.binews.it/evidenza/avellino-174-anniversario-della-fondazione-della-polizia-di-stato-teatro-carlo-gesualdo-11-aprile-2026/ - facebook.com facebook Padova, celebrazioni e polemiche al 209mo anniversario della fondazione della Polizia Penitenziaria. Agenti sempre più in difficoltà. "Stiamo investendo", dice il governo. "Carenze inaccettabili", obietta il maggiore sindacato che diserta la cerimonia. x.com