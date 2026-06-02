Anna Maria docente precaria a Milano | Anni di servizio non riconosciuti Non valgo nulla chiedo solo rispetto
Una docente precaria di Milano ha dichiarato di aver lavorato per diversi anni senza ricevere riconoscimenti per il servizio svolto. In una lettera inviata a Fanpage, ha riferito di aver subito esclusioni e di sentirsi svalutata, chiedendo semplicemente rispetto per il suo impegno. La docente ha evidenziato come il suo lavoro non sia stato adeguatamente riconosciuto nel tempo.
Anna Maria, docente precaria a Milano, ha raccontato anni di lavoro, fatica ed esclusioni. In una lettera indirizzata a Fanpage.it chiede il riconoscimento della propria esperienza della scuola: "Ci sentiamo esclusi. Non chiedo privilegi, ma rispetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.
Notizie e thread social correlati
Suicidio assistito negato, Maria Cristina: «Chiedo una morte dignitosa e chiedo che mi venga garantito il rispetto della legge al più presto»Una donna di 77 anni, residente in provincia di Treviso, ha chiesto di poter accedere al suicidio medicalmente assistito.
Docente precaria di 67 anni esclusa dalle supplenze, “perché i colleghi di ruolo possono restare fino a 71 anni?”Una docente precaria di 67 anni è stata esclusa dalle supplenze con la motivazione che i colleghi di ruolo possono lavorare fino a 71 anni.