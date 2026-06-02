Anna Maria docente precaria a Milano | Anni di servizio non riconosciuti Non valgo nulla chiedo solo rispetto

Notizia in breve

Una docente precaria di Milano ha dichiarato di aver lavorato per diversi anni senza ricevere riconoscimenti per il servizio svolto. In una lettera inviata a Fanpage, ha riferito di aver subito esclusioni e di sentirsi svalutata, chiedendo semplicemente rispetto per il suo impegno. La docente ha evidenziato come il suo lavoro non sia stato adeguatamente riconosciuto nel tempo.