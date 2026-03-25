Docente precaria di 67 anni esclusa dalle supplenze perché i colleghi di ruolo possono restare fino a 71 anni?

Una docente precaria di 67 anni è stata esclusa dalle supplenze con la motivazione che i colleghi di ruolo possono lavorare fino a 71 anni. La questione dei docenti che devono lasciare il lavoro a 67 senza aver maturato i contributi per la pensione sta tornando al centro di discussioni legali, con alcune sentenze che stanno modificando le interpretazioni delle norme vigenti.

Il tema dei docenti costretti a lasciare il lavoro a 67 anni senza aver maturato i contributi per la pensione torna al centro del dibattito dopo una serie di sentenze che stanno ridisegnando il quadro normativo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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