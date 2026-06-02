Zerocalcare ha risposto alle polemiche riguardanti le condizioni di lavoro degli animatori coinvolti nella sua nuova serie animata, “Due spicci”, disponibile su Netflix dal 27 maggio. L’artista ha affermato che, se ci fossero stati problemi, i collaboratori avrebbero potuto chiedere aiuto. La discussione si è accesa dopo le denunce di alcuni animatori sottopagati, con Zerocalcare che ha preso posizione pubblicamente.

Michele Rech, in arte Zerocalcare, interviene pubblicamente sulle polemiche nate attorno alle condizioni di lavoro denunciate da alcuni collaboratori della sua nuova serie animata “Due spicci”, disponibile su Netflix dal 27 maggio. La vicenda, che nei giorni scorsi ha alimentato un acceso dibattito, ha portato anche a un'interrogazione parlamentare del senatore Maurizio Gasparri, alla replica della società di produzione Movimenti Italia e alle prese di posizione di Cartoon Italia e del presidente dell'Anica Alessandro Usai. «Potevo essere un alleato» Attraverso un video pubblicato su Instagram, l'autore romano ha espresso rammarico per non essere stato coinvolto direttamente nelle segnalazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Animatori sottopagati? Zerocalcare interviene sulle polemiche: «Se c’erano problemi potevano chiedermi aiuto»

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