Il fumettista e illustratore italiano torna su Netflix il 27 maggio con il nuovo progetto intitolato Due Spicci, dopo aver pubblicato le serie Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. La sua presenza sulla piattaforma continua a essere un appuntamento atteso dai fan, che potranno vedere il suo lavoro in una nuova produzione. La data di uscita è stata comunicata attraverso i canali ufficiali.

Dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Zerocalcare torna su Netflix il 27 maggio con Due Spicci. E già questo basterebbe per segnarlo in calendario. Ma c’è qualcosa di specifico che vale la pena dire prima che la serie esca e inizi la valanga di recensioni: Zerocalcare è diventato un caso editoriale che non ha equivalenti nell’animazione italiana, e capire perché è importante quanto guardare la serie stessa. Indice. Di cosa parla Due Spicci di Zerocalcare su Netflix. Perché funziona ancora. Il contesto: cosa significa per l’animazione italiana. FAQ Zerocalcare Due Spicci Netflix. Di cosa parla Due Spicci di Zerocalcare su Netflix.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Zerocalcare torna il 27 maggio con Due Spicci e fa ancora quello che nessun altro sa fare

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