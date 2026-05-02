Rovigoracconta | tre giorni di libri e benessere tra grandi autori

Rovigoracconta si svolge in tre giorni dedicati ai libri e al benessere, con la partecipazione di diversi autori che si alterneranno nel Giardino della spiritualità. Durante l’evento, saranno presentate diverse iniziative legate alla letteratura e alla crescita personale. La manifestazione si svolge nel centro di Rovigo e coinvolge vari spazi cittadini, offrendo incontri, presentazioni e momenti di confronto tra autori e pubblico.

? Cosa scoprirai Chi sono gli autori che animeranno il Giardino della spiritualità?. Come farà la letteratura a trasformare il volto di Rovigo?. Dove si svolgeranno le passeggiate tra i monumenti storici della città?. Quale libro vincerà la selezione dei gruppi di lettura del Veneto?.? In Breve Incontri con Franco Berrino, Andrea Pennacchi, Stefania Auci e Vasco Brondi.. Oltre 300 gruppi di lettura del Veneto partecipano alle sessioni collettive.. Nuovo Giardino della spiritualità con Selene Calloni Williams e Daniel Lumera.. Passeggiate culturali tra Palazzo Roverella, Palazzo Roncale e la Chiesa del Cristo.. Dal 29 al 31 maggio la città di Rovigo ospiterà tre giornate dedicate alla letteratura con il ritorno del festival Rovigoracconta, un evento che punta a far respirare i cittadini attraverso la cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rovigoracconta: tre giorni di libri e benessere tra grandi autori Notizie correlate Campobasso celebra i libri: tra noir e grandi autori al via il ciclo? Cosa sapere Il Comune di Campobasso presenta la XXIV edizione di Ti racconto un libro al Circolo Sannitico. Leggi anche: Verona, Libri e rose: grandi autori e musica tra i musei della città Approfondimenti e contenuti Si parla di: Presentato il programma di Rovigoracconta 2026; La XII edizione di Rovigoracconta svela al pubblico il programma 2026. Tre giorni di ‘Passione’. Lavanda dei piedi e Via Crucis con il vescovo. Messa anche in diretta tvOggi inizia il Triduo pasquale, i tre giorni di preghiere e celebrazioni che portano alla festa della Resurrezione. Stamattina è prevista una sola messa che il vescovo Livio Corazza celebra alle 10 in ... ilrestodelcarlino.it