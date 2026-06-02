Mirra Andreeva, testa di serie numero otto, ha vinto il suo match dei quarti di finale a Roland Garros contro Sorana Cirstea con un punteggio di 6-3, 6-0. La giocatrice ha dichiarato di essere molto soddisfatta della sua performance, definendola una delle migliori del torneo. La partita si è conclusa con un set finale senza concedere possibilità all’avversaria, consolidando così la sua avanzata nel torneo.

Mirra Andreeva, testa di serie numero otto, sfodera una prestazione straripante e travolge la romena Sorana Cirstea 6-3 6-0 nei quarti di finale del Roland Garros. In semifinale la giovane russa incrocerà l’ucraina Marta Kostyuk, atleta contro cui ha perso la finale dell’ultima edizione del WTA 1000 di Madrid. Nella conferenza stampa successiva al match Andreeva ha commentato il suo eccellente stato di forma. L’analisi della straripante prestazione odierna: “ Sono felicissima di essere tornata in semifinale, molto soddisfatta di come ho giocato oggi. Credo sia stata una delle mie migliori partite del torneo finora. Sono contentissima di essere di nuovo in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andreeva: “Molto soddisfatta di come ho giocato. Una delle migliori partite del mio torneo”

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