Dopo la partita tra Milan e Juventus, l’allenatore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha commentato che la sfida si è rivelata molto equilibrata e tatticamente articolata, e ha sottolineato come Leao abbia disputato una delle sue migliori partite stagionali. Inoltre, ha fatto riferimento a Pulisic, specificando che al giocatore manca una certa cosa per migliorare ulteriormente.

di Francesco Spagnolo Allegri nel post partita di Milan Juve ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto il tecnico rossonero sulla prestazione e sui singoli. Nel post partita dalla sfida fra Milan e Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. SULLA PARTITA: «Una partita molto equilibrata, tattica. Abbiamo avuto un paio di situazioni, come le ha avute anche la Juventus. I ragazzi hanno difeso molto bene, c’è da essere contenti per il punto. Ad oggi per la Champions c’è da vincere due partite». SULLE RIPARTENZE PRESE: «Diciamo che con l’Udinese ne avevamo prese già abbastanza. Oggi però non ho nulla da ridire ai ragazzi, hanno difenso molto bene».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allegri a Dazn: «Partita molto equilibrata, tattica. Leao? Oggi è stata una delle sue migliori partite. A Pulisic manca una cosa»

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