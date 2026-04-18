Dopo la partita tra Inter e Cagliari, il centrocampista ha parlato a DAZN, dedicando un gol a Gennaro Gattuso e definendolo una delle persone migliori incontrate nel mondo del calcio. Le sue parole sono state rivolte direttamente ai microfoni, esprimendo apprezzamento nei confronti dell’ex allenatore. Nessuna altra persona o evento è stato menzionato nel discorso.

di Stefano Cori Barella al termine di Inter Cagliari ai microfoni di DAZN ha speso bellissime parole nei confronti di Gennaro Gattuso. Nicolò Barella sta trovando sempre più continuità, anche ieri sera in Inter-Cagliari è stato decisivo con un gol. Gol che ha deciso di dedicare a Gennaro Gattuso, ormai ex commissario tecnico della Nazionale Italiana. Queste le sue parole rilasciate a DAZN: UNA DELLE PERSONE MIGLIORI «Dedico questo mio gol a Rino Gattuso. E’ una delle persone migliori che ho conosciuto nel mondo del calcio. Non si meritava questa delusione, così come non ce la meritavamo noi. Questo è il calcio, questa è la vita, ma sono contento di aver trovato un uomo come Rino Gattuso.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella a DAZN: «Dedico questo mio gol a Gattuso. E’ una delle persone migliori che ho conosciuto nel mondo del calcio»

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