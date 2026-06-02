Andrea Vamerali speaker del Vicenza | Lavoro in azienda per me il Lane e lo stadio sono un atto di fede
Un speaker del Vicenza ha raccontato di lavorare in azienda e di considerare il Lane e lo stadio come un atto di fede. Ha descritto il percorso che lo ha portato dalla gavetta alle emozioni legate alla squadra e al rapporto con i tifosi biancorossi. La sua testimonianza evidenzia un legame personale molto forte con il club e con l’ambiente dello stadio.
Lo speaker del Vicenza, Andrea Vamerali, ripercorre a Fanpage.it la sua carriera nata per caso e diventata una passione quotidiana: dalla gavetta alle emozioni per il 'Lane' e il legame speciale con i tifosi biancorossi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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