Andrea Vamerali speaker del Vicenza | Lavoro in azienda per me il Lane e lo stadio sono un atto di fede

Notizia in breve

Un speaker del Vicenza ha raccontato di lavorare in azienda e di considerare il Lane e lo stadio come un atto di fede. Ha descritto il percorso che lo ha portato dalla gavetta alle emozioni legate alla squadra e al rapporto con i tifosi biancorossi. La sua testimonianza evidenzia un legame personale molto forte con il club e con l’ambiente dello stadio.