Andrea Carretti speaker del Genoa | Mi chiamarono per una sostituzione e fu un derby memorabile

Andrea Carretti, speaker del Genoa, ricorda il suo esordio nel ruolo, avvenuto in modo casuale durante un derby storico. Nel corso degli anni, ha raccontato oltre 300 partite, diventando una voce riconoscibile per i tifosi del club. In un’intervista a Fanpage, ha ripercorso quei momenti, sottolineando come fu chiamato per una sostituzione che si rivelò memorabile per tutti.

Dall’esordio casuale in un derby storico alle oltre 300 partite raccontate: Andrea Carretti ripercorre a Fanpage.it la sua esperienza da speaker del Genoa tra emozioni, responsabilità e passione. Un viaggio dentro lo stadio, tra rituali, tifosi e il brivido eterno di gridare una formazione davanti a migliaia di persone.🔗 Leggi su Fanpage.it Miccoli: “Mi vergogno per la frase su Falcone, non mi perdono. L’ingresso in carcere fu terribile”Fabrizio Miccoli racconta la vicenda relativa alla sua condanna per estorsione, il carcere e le scuse alla famiglia Falcone: "Me ne vergogno, non mi... Daniele Portanova fu umiliato al Genoa: “Bussai alla porta di Gasperini: Da oggi portami rispetto”Daniele Portanova racconta cosa accadde durante la sua stagione al Genoa con Gian Piero Gasperini in panchina: un confronto faccia a faccia dopo che...