Un perito psichiatrico sarà incaricato di valutare Andrea Sempio, con attenzione a un dettaglio di 2 centimetri. La decisione è stata presa dopo che i legali hanno richiesto una consulenza speciale. Sono stati presentati scritti, ricerche e post pubblicati su blog, che hanno portato alla scelta di coinvolgere un esperto in psichiatria. La valutazione si focalizza su aspetti clinici e comportamentali di Sempio.

Scritti, ricerche effettuate e post sui blog. Sarà Roberto Catanesi a fornire una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Nonostante i legali del 38enne abbiano spiegato che il loro assistito non si sottoporrà, a complicare la sua posizione sono le diverse intercettazioni, finite nel mirino degli inquirenti, dove parla di Chiara Poggi. "Parliamo di racconti, vanno valutati, ma sono cose che scriveva sui diari, c’è stata la valutazione del RACIS, anche se per ora siamo in una fase di indagine - commenta a Morning News Armando Palmegiani, consulente della difesa -. Vedremo con un giudice cosa dirà, noi abbiamo presentato cinque consulenze tecniche e una memoria, siamo pronti a ogni perizia o incidente probatorio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, i legali si giocano il jolly: "Un super-perito per valutare quei 2 cm"

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Temi più discussi: Garlasco, legale Sempio: Non si sottoporrà a perizia psichiatrica; Andrea Sempio, i consulenti: Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova aggressione; Caso Garlasco, difesa Sempio: i soliloqui delle intercettazioni non sono confessioni; Garlasco, Sempio non si farà interrogare. I legali: Quella scarpa non è sua. E i soliloqui erano commenti, non confessioni.

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