In vista del processo per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio si appresta a presentare la propria difesa concentrandosi su alcuni aspetti chiave. La strategia include l’analisi di uno scontrino, la questione del Bpa e le dichiarazioni spontanee dell’imputato. I legali hanno definito i punti principali su cui focalizzarsi e stanno preparando le argomentazioni da presentare in aula. La discussione si concentra su questi elementi come parte integrante della difesa dell’uomo coinvolto nel procedimento.

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, con i suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti sta preparando la strategia difensiva contro le accuse che gli hanno mosso i pm di Pavia che sostengono che abbia ucciso Chiara Poggi da solo per un rifiuto sessuale. Gli avvocati sono al lavoro per provare a smontare punto su punto la tesi che punta alla colpevolezza del loro assistito. Garlasco, Andrea Sempio e gli avvocati preparano la strategia difensiva Scontrino e soliloqui, la linea dei legali di Sempio L'indagato: "Sono innocente, giusto che i magistrati indaghino" Garlasco, Andrea Sempio e gli avvocati preparano la strategia... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, così Andrea Sempio si difenderà su scontrino, Bpa e soliloqui: i punti della strategia dei legali

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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