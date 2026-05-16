I legali di Sempio contro le trascrizioni dei soliloqui in campo un perito fonico | Sta tentando di ripulire l' audio
Durante un'udienza nel procedimento legale, i legali di Sempio hanno contestato le trascrizioni dei soliloqui audio, affidando l’incarico a un perito fonico. Quest’ultimo ha dichiarato di star tentando di “ripulire” l’audio. In aula si è anche discusso di un’affermazione presente negli atti delle indagini, in cui si sostiene che il padre di Andrea Sempio avrebbe attribuito a sua moglie l’acquisto di uno scontrino, ma questa frase non sarebbe mai stata pronunciata.
Garlasco (Pavia) – "Non esiste la frase, che pur troviamo negli atti delle indagini, secondo cui Giuseppe, il papà di Andrea Sempio, afferma che lo scontrino l'ha fatto la moglie, anzi ironizzano su questa versione". Liborio Cataliotti, difensore insieme all’avvocata Angela Taccia del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi (uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli a Garlasco) lo ha ribadito oggi nel corso di un’intervista al Tg1. Il legale ha sottolineato tutte le perplessità della difesa sulle trascrizioni dei soliloqui fatti da Andrea in auto, che intendono contestare. Il perito fonico. Una delle sei consulenze volute dalla difesa di Sempio riguarda proprio gli audio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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