I legali di Sempio contro le trascrizioni dei soliloqui in campo un perito fonico | Sta tentando di ripulire l' audio

Durante un'udienza nel procedimento legale, i legali di Sempio hanno contestato le trascrizioni dei soliloqui audio, affidando l’incarico a un perito fonico. Quest’ultimo ha dichiarato di star tentando di “ripulire” l’audio. In aula si è anche discusso di un’affermazione presente negli atti delle indagini, in cui si sostiene che il padre di Andrea Sempio avrebbe attribuito a sua moglie l’acquisto di uno scontrino, ma questa frase non sarebbe mai stata pronunciata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui