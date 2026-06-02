Un nuovo procedimento giudiziario riguarda il caso di Garlasco, con 21 punti di accusa contro una persona coinvolta. La difesa ha presentato le proprie repliche alle accuse. La discussione tra accusa e difesa prosegue nel rispetto dei tempi stabiliti, mantenendo un ritmo regolare.

Accusa e difesa, mosse e contromosse. Una consueta dialettica processuale, che mantiene i suoi ritmi e i suoi tempi. Anche per il delitto di Garlasco e l’inchiesta della Procura di Pavia che accusa il 38enne Andrea Sempio dell’omicidio pluriaggravato di C hiara Poggi del 13 agosto 2007. La prospettiva di una rapida richiesta di rinvio a giudizio dopo la chiusura indagini notificata il 7 maggio è stata infatti rimandata dalla decisione della Procura di disporre non solo le verifiche dei propri consulenti alle prospettazioni tecniche depositate dalla difesa, ma anche un’ulteriore consulenza psichiatrica. Il termine delle indagini preliminari: 28 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Andrea Sempio, i 21 punti d’accusa e le repliche della difesa. Il riassunto della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco

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