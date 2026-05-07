Andrea Sempio e le frasi choc su Chiara La difesa | Commentava un podcast sul delitto di Garlasco

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno dichiarato che il loro assistito commentava un podcast sul delitto di Garlasco. Sempio è coinvolto in un procedimento giudiziario e le sue parole sono state oggetto di attenzione da parte delle autorità. La difesa ha precisato che le frasi pronunciate non rappresentano un gesto di provocazione o intimidazione, ma sono state semplicemente parte di un commento su un contenuto mediatico.

Garlasco (Pavia) – I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. Il soliloquio in auto. Parole, emerse ieri subito dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto, con le quali in un soliloquio il commesso, secondo i pm di Pavia, avrebbe in pratica ammesso il movente dell'omicidio di Chiara Poggi che gli viene contestato nella nuova inchiesta. pavia Andrea Sempio ha lasciato la Procura di Pavia. Il 39 enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è uscito in auto foto torres La tesi difensiva.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Andrea Sempio e le frasi choc su Chiara. La difesa: “Commentava un podcast sul delitto di Garlasco” Notizie correlate Andrea Sempio intercettato in auto, la difesa prova a smontare gli audio: «Commentava un podcast»I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel... Delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio studia una replica delle ferite di Chiara PoggiNuovi sviluppi nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, il fratello di Chiara Poggi: Nessun video con Sempio; Cosa sappiamo di certo delle indagini su Andrea Sempio; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Garlasco, Marco Poggi ai pm: 'Mai visto con Andrea Sempio il video intimo di Chiara'. Andrea Sempio intercettato in auto, la difesa prova a smontare gli audio: «Commentava un podcast»I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come ... ilmattino.it Garlasco, tutte le nuove accuse contro Andrea Sempio: il video intimo, la chiamata a Chiara e l’infatuazionel caso è già una delle vicende giudiziarie più controverse di ogni tempo. Gogne mediatiche, vite spezzate e una verità che rimane ancora sepolta ... ilriformista.it I legali di Andrea Sempio sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in macchina le sue frasi sconnesse. #ANSA - facebook.com facebook Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio e Chiara Poggi ha rifiutato. Avrebbe chiamato la ragazza al telefono prima del delitto #ANSA x.com