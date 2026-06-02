Ancora un’estate senza le piscine a Bergamo | Sconti per ingressi in provincia
Quest’estate, le piscine di Bergamo resteranno chiuse per lavori, tra cui quella Italcementi e il suo parco estivo. Il Comune ha deciso di offrire ai residenti un sconto sugli ingressi alle piscine di Seriate, Stezzano e Osio Sotto. Le tariffe sono state abbassate per i cittadini di Bergamo, equiparandole a quelle applicate nei tre comuni. La misura riguarda le tariffe di accesso e non coinvolge altre strutture o servizi.
L’INIZIATIVA. Con le piscine Italcementi e il suo parco estivo chiusi per lavori, il Comune mette a disposizione dei residenti in città uno «sconto» sugli ingressi alle piscine di Seriate, Stezzano e Osio Sotto, con tariffe equiparate a quelle applicate ai residenti di quei Comuni. A Seriate il costo di un ingresso feriale passa così da 10 euro a 8,70 mentre quello festivo da 12,30 a 10,70; a Stezzano il ticket feriale scende da 12 a 11 euro e quello festivo da 14 a 12 euro. A Osio la tariffa più bassa: in settimana si paga 8 euro (invece di 9) e nei giorni festivi 9,50 euro (invece di 10). A fronte dell’agevolazione il Comune verserà alla... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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A Bergamo non ha chiuso solo un bar. Ha spento un pezzo di abitudine. Perché certi posti non li tieni in piedi con l’insegna. Li tieni in piedi con la faccia di chi entra ogni mattina, con il caffè preso al volo, con due parole scambiate senza fretta, con quel rumore facebook
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