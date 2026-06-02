Ancora un’estate senza le piscine a Bergamo | Sconti per ingressi in provincia

Notizia in breve

Quest’estate, le piscine di Bergamo resteranno chiuse per lavori, tra cui quella Italcementi e il suo parco estivo. Il Comune ha deciso di offrire ai residenti un sconto sugli ingressi alle piscine di Seriate, Stezzano e Osio Sotto. Le tariffe sono state abbassate per i cittadini di Bergamo, equiparandole a quelle applicate nei tre comuni. La misura riguarda le tariffe di accesso e non coinvolge altre strutture o servizi.