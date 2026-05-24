Pontedera, 24 maggio 2026 – Le temperature anomale di questo weekend scaldano la voglia di fare un tuffo, al mare o nelle alternative che offre Pontedera e la Valdera. Dalle piscine comunali ai laghi Braccini sono tante le offerte che come ogni anno si presentano al via del periodo più caldo dell’anno. Tra conferme e novità, la stagione estiva è già alle porte. E sono le ultime nuotate nella piscina comunale di Pontedera al chiuso. Dalla prossima stagione invernale, da settembre, infatti, tutte le attività si sposteranno nel nuovissimo PalAcqua in costruzione Fuori del ponte e la vasca interna del palazzetto di via della Costituzione resterà vuota in attesa di conoscere il futuro che sarà riservato a questo impianto ormai arrivato al limite di età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscine estive, si parte: estate di tuffi in Valdera senza aumenti di prezzo

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