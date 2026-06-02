Ancora temporali e forti piogge | un' altra allerta meteo arancione a Milano e provincia

Un'allerta arancione è stata diramata per rischio idrogeologico a Milano e provincia, accompagnata da un'allerta gialla per rischio idraulico e temporali. Il Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha segnalato condizioni di temporali e piogge intense nelle ultime ore. La protezione civile ha segnalato possibili criticità legate alle precipitazioni, senza indicare danni specifici o evacuazioni. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Il Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha diramato nelle scorse ore un'allerta meteo arancione (moderata) per rischio idrogeologico e gialla (ordinaria) per rischio idraulico e temporali su Milano e il territorio regionale. L'allerta è scattata nella giornata di martedì 2. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forti temporali in Calabria: ecco la situazione a Cosenza

Notizie e thread social correlati

Meteo, nuova allerta gialla Romagna: in arrivo temporali forti e piogge diffuseUna nuova allerta gialla riguarda la regione Romagna, con previsioni di temporali intensi e piogge diffuse nelle prossime ore.

Allerta meteo a Novara e provincia: in arrivo temporali forti e grandineNella giornata di lunedì 11 maggio, il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di allerta gialla per temporali forti che coinvolge...

Temi più discussi: Temporali anche forti e con grandine da Milano a Verona e non solo. Situazione e previsioni; Violenti temporali e grandine a Milano: esondato il Lambro, sotto osservazione il Seveso; Inizio giugno col maltempo: allerta gialla per otto regioni; Meteo in Veneto, le previsioni per mercoledì 27 maggio: ancora caldo ma allerta gialla per forti temporali.

Allerta gialla per temporali. Temperature in sensibile calo domani. Oggi il Piemonte è ancora interessato dall’alta pressione che determinerà condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature ancora superiori alla norma climatica e valori mass reddit

Quanto caldo ha fatto? Settima puntata. Oggi l’anticiclone ha mostrato il primo segnale di cedimento, non una rottura, ma abbastanza per favorire instabilità pomeridiana, temporali e forti rovesci su diverse zone del Paese. E questo si vede bene anche dalle te x.com

A Milano prosegue l'allerta maltempo, 'attenzione in prossimità dei fiumi'E' previsto ancora maltempo sulla città di Milano, dopo le forti piogge cadute nella tarda mattinata. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo ... ansa.it

Ancora temporali e forti piogge: un'altra allerta meteo arancione a Milano e provinciaAllerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per temporali su Milano dal 2 giugno. Il Coc della protezione civile è attivo per il monitoraggio ... milanotoday.it