Ancora temporali e forti piogge | un' altra allerta meteo arancione a Milano e provincia

Da milanotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'allerta arancione è stata diramata per rischio idrogeologico a Milano e provincia, accompagnata da un'allerta gialla per rischio idraulico e temporali. Il Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha segnalato condizioni di temporali e piogge intense nelle ultime ore. La protezione civile ha segnalato possibili criticità legate alle precipitazioni, senza indicare danni specifici o evacuazioni. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

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Il Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha diramato nelle scorse ore un'allerta meteo arancione (moderata) per rischio idrogeologico e gialla (ordinaria) per rischio idraulico e temporali su Milano e il territorio regionale. L'allerta è scattata nella giornata di martedì 2. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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