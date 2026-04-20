Meteo nuova allerta gialla Romagna | in arrivo temporali forti e piogge diffuse

Una nuova allerta gialla riguarda la regione Romagna, con previsioni di temporali intensi e piogge diffuse nelle prossime ore. Dopo il passaggio di una perturbazione avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, le condizioni meteo sono in peggioramento. Le autorità hanno emesso il livello di allerta, invitando alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali. Nessun altro dettaglio sulle cause o sulle possibili conseguenze è stato comunicato.

Nuovi temporali all'orizzonte dopo il passaggio perturbato avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla, specificando che per martedì “si prevedono precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, anche a carattere.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Forti temporali in arrivo, avviso di allerta meteo giallaTempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla... Leggi anche: Scatta l’allerta meteo gialla per Monza e Brianza: forti temporali in arrivo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Torna il maltempo ed arriva l'allerta gialla della protezione civile per i temporali; Meteo, domani allerta gialla; Arriva il maltempo: diramata un'allerta meteo in Abruzzo; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite. Maltempo, allerta meteo gialla domani 21 aprile 2026 per temporali: le regioni colpiteLa Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su sei regioni per domani 21 aprile 2026 a causa della perturbazione ... fanpage.it Nuova ondata di maltempo, rischio temporali di forte intensità: scatta l'allerta meteo giallaNei giorni a seguire, informa l'Arpae, correnti settentrionali manterranno condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato ... forlitoday.it Siamo nella piena limpidità…. E cielo sereno con una ottima alta pressione… #meteo #meteosicilia facebook Da lunedì piogge e temporali su alcune regioni, il ribaltone meteo x.com