Un uomo di 76 anni è stato condannato e portato in carcere, dopo aver commesso furti in modo acrobatico. Le forze dell'ordine hanno ricostruito come riuscisse a entrare nelle abitazioni attraverso tecniche di arrampicata e scavalcamento. Sono stati identificati diversi episodi che hanno portato alla condanna definitiva, tra cui furti in più abitazioni nella zona. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha confermato le accuse.

? Domande chiave Come riusciva a entrare nelle case usando tecniche acrobatiche?. Quali episodi specifici hanno portato alla condanna definitiva?. Perché questo ladro pluripregiudicato è diventato un caso locale?. Quanto tempo dovrà scontare l'uomo nel carcere di Montacuto?.? In Breve Pena di 4 anni e 10 mesi per rapina commessa nel 2021. Trasferimento immediato del settantaseienne presso il carcere di Montacuto ad Ancona. Metodo operativo basato su tecniche di intrusione acrobatica in abitazioni private. Fine di una serie di incursioni criminali avvenute nei quartieri anconetani. Un settantaseienne arrestato ad Ancona dopo la condanna definitiva per furto in abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, fine per il ladro acrobata: 76enne in carcere dopo la condanna

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