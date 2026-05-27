Furto aggravato in abitazione torna in carcere il ladro acrobata

Un uomo di 76 anni, noto come “il ladro acrobata” e con numerosi precedenti, è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri di Ancona. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’indagine per furto aggravato in abitazione. L’uomo era già conosciuto per aver commesso reati simili e aveva precedenti penali. I militari hanno eseguito l’ordine di custodia dopo aver raccolto elementi che lo collegano a un furto in una residenza.

ANCONA – I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona hanno condotto in carcere un uomo di 76 anni, noto da una vita come “il ladro acrobata” e con alle spalle numerosi precedenti di polizia. L’ordine è stato emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Der Geburtstag wurde zum Albtraum… Schreckliche Geschichte einer Familie | True crime deutsch doku

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