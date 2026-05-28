Arrestato l’ uomo ragno di 76 anni Torna in carcere il ladro acrobata Dai furti ai romanzi per chiedere scusa

È finito in carcere Gilberto Popolo, 76 anni, anconetano, conosciuto alle cronache come il "ladro acrobata" o "uomo ragno" per la sua abilità nei furti in appartamento. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona hanno eseguito nelle ore scorse un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Ancona. L’anziano dovrà espiare una pena definitiva di 4 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato. Il colpo risale al dicembre 2021, quando Popolo si introdusse in un’abitazione di Ancona e portò via diversi oggetti. La condanna è diventata irrevocabile e i carabinieri hanno provveduto a tradurlo nel carcere di Montacuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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