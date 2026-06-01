Asportato un tumore a una 19enne operata da Sveglia grazie all' IA e al suo speciale traduttore simultaneo

Notizia in breve

Un’operazione di neurochirurgia è stata eseguita su una 19enne grazie all’uso di Intelligenza Artificiale e a un traduttore simultaneo. L’intervento è stato condotto con la tecnica “Awake”, che prevede il risveglio del paziente durante l’operazione per monitorare le funzioni cerebrali in tempo reale. La tecnologia ha supportato il team medico durante l’asportazione di un tumore, facilitando il dialogo e la comunicazione con la paziente durante la procedura.