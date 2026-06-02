Anche a Londra lo scontro con il Tesoro frena la Difesa e ci interessa

Da linkiesta.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Londra, il governo britannico ha ritardato la presentazione del piano di investimenti per la difesa, rallentando le decisioni del settore. La disputa con il Tesoro ha impedito di approvare rapidamente i nuovi budget e progetti militari. La mancanza di un piano ufficiale sta influenzando le attività e le pianificazioni delle forze armate nel Regno Unito. La situazione mette in evidenza le tensioni tra i ministeri coinvolti nelle decisioni di spesa e sviluppo militare.

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Il ritardo del governo britannico guidato da Sir Keir Starmer nel presentare il Defence Investment Plan non è più una questione amministrativa interna a Whitehall, ma un fattore che sta iniziando a produrre effetti sistemici su alleanze, programmi industriali e credibilità strategica del Regno Unito. Le ultime indicazioni, riportate dalla stampa britannica, parlano di una pubblicazione attesa «nelle prossime settimane» e comunque entro il vertice Nato di inizio luglio ad Ankara, in Turchia. Ma il problema non è più solo la tempistica: è la capacità del sistema politico britannico di trasformare la spesa in programmazione militare coerente.... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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