Nella discussione tra il Ministero della Difesa e il Tesoro si affrontano i 14,9 miliardi di euro destinati all'acquisto di armi da parte dell'Unione Europea. Le decisioni prese su questa somma potrebbero avere ripercussioni sul bilancio complessivo, soprattutto in relazione ai costi energetici. Nel frattempo, si svolgono confronti tra i rappresentanti governativi per definire le strategie sul programma Safe, con due figure chiave che si contendono il ruolo di guida in questa vicenda.

? Domande chiave Come influenzerà questo debito il bilancio per il caro energia?. Chi vincerà lo scontro tra Crosetto e Giorgetti sul programma Safe?. Perché l'accettazione di questi prestiti mette a rischio il deficit italiano?. Quali tagli alla spesa pubblica rischiano di colpire i servizi essenziali?.? In Breve Obiettivo spesa militare superiore al 0,5% del PIL entro il 2028.. Scadenza termine per adesione programma Safe e firma contratti fissata a fine maggio.. Giorgetti punta sulla gestione del caro energia e dei costi carburanti.. Italia deve garantire stanziamenti per oltre 12 miliardi di euro per la difesa..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa e Tesoro: scontro sui 14,9 miliardi per le armi dell’UE

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