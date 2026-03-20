Alcaraz indossa la maglia del Brasile e viene criticato da Fonseca, che sostiene che lo fa solo per il pubblico. Oggi ci sarà anche uno scontro diretto tra i due in campo, in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Miami. La partita si preannuncia come uno degli incontri più attesi di questa fase del torneo.

Quella tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca è senza dubbio la sfida più interessante del secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il numero uno al mondo contro chi aspira ad arrivare ai vertici: i due si affronteranno nella notte tra venerdì e sabato, non prima di mezzanotte. Uno scontro che lo stesso Joao Fonseca ha reso ancora più incandescente già alla vigilia. Il motivo? Una maglia del Brasile indossata da Carlos Alcaraz durante la conferenza stampa pre partita a Miami. Un gesto che non è passato inosservato, tanto che lo stesso Joao Fonseca ha raccontato i retroscena nel backstage: “Prima della partita ho visto Carlos nello spogliatoio e mi ha detto: ‘Guarda, oggi vado col Brasile’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alcaraz con la maglia del Brasile, Fonseca lo stuzzica: “La fa solo per il pubblico”. Oggi lo scontro anche in campo

Articoli correlati

Alcaraz con la maglia del Brasile, Fonseca lo attacca: “L’ha fatto solo per il pubblico”. Oggi lo scontro anche in campoQuella tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca è senza dubbio la sfida più interessante del secondo turno del Masters 1000 di Miami.

La polizia scende in campo nella battaglia di palle di neve: lo “scontro” tra militari e cittadini fa il giro del web – VideoSta facendo il giro del web un video che riprende una curiosa battaglia di palle di neve.

Carlos Alcaraz vs Joao Fonseca • Exhibition Miami Invitational 2025

Una raccolta di contenuti su Alcaraz con la maglia del Brasile...

Temi più discussi: Classifica ATP, corsa al numero uno: Sinner accorcia su Alcaraz, il piano per il sorpasso; Le pagelle della settimana: Jannik torna a splendere, Andreeva maglia nera; Alcaraz fa 14 con Rinderknech ma il record di Djokovic si allontana: il motivo; Alcaraz e lo sfogo a Indian Wells: Contro di me tutti Federer, ho un bersaglio sulla schiena.

Alcaraz e la maglia del Brasile, Fonseca lo stuzzica: Lo fai solo per il pubblicoC’è chi entra in campo con la racchetta, e chi prova a conquistare il match ancora prima, con un gesto. È il caso di Carlos Alcaraz, che al Masters 1000 di Miami si è presentato alla conferenza stampa ... msn.com

ATP Miami, Fonseca: Alcaraz? Lo affronterò come fa Sinner. Vado in campo per vincereJoao Fonseca continua a bruciare le tappe e, sul cemento della Florida (al Miami Open presented by Itau), si regala un secondo turno di lusso contro il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz. Il tennista ... ubitennis.com

Porta Nuova - Palermo - Foto di Ana Alcaraz Pelayo - facebook.com facebook

La carica di Joao Fonseca in vista della vista con Alcaraz x.com