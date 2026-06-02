Il Milan ha programmato una serie di amichevoli estive, tra cui incontri con il Celtic e partite in Australia e Indonesia. Tra queste, ci sono anche sfide contro il Chelsea e il Manchester United, oltre a un match con l’Inter in Australia. Questi impegni seguono un periodo di turbolenze societarie, senza influire sulla pianificazione delle partite estive. Le partite si svolgeranno in diverse location, tra cui l’Australia e l’Indonesia.

Il Milan sta vivendo uno dei momenti più paradossali della sua storia recente. Mentre la proprietà guidata da Gerry Cardinale sta completando una vera e propria epurazione interna – che ha lasciato il club temporaneamente privo di un direttore tecnico, di un direttore sportivo e di un allenatore – la macchina commerciale di RedBird non può permettersi soste. È stato infatti reso noto il programma (non ancora definitivo) delle amichevoli del pre-campionato rossonero. Un tour globale ad altissimo rendimento economico ma ricco di insidie sportive. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il calendario estivo del Milan si è arricchito di un ultimo, prestigioso test match prima del volo intercontinentale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Amichevoli estive, altro test per il Milan contro il Celtic. Poi tour in Australia e Indonesia

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