Amichevoli estive arrivano le prime indiscrezioni | Inter-Juventus in Australia o Hong Kong

Le prime indiscrezioni sulle amichevoli estive indicano che l'Inter e la Juventus potrebbero affrontarsi in incontri in Australia o Hong Kong. La Juventus si sta preparando a una tournée internazionale, la prima dopo circa dieci anni, con l’obiettivo di disputare partite fuori dall’Europa in queste due località. La scelta delle destinazioni suggerisce un interesse sia sportivo che commerciale da parte del club bianconero.

Inter-Juventus. La Juventus prepara il ritorno in giro per il mondo. Dopo circa dieci anni, il club bianconero è pronto a organizzare una nuova tournée estiva tra Australia e Hong Kong, un passaggio strategico sia dal punto di vista sportivo che commerciale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche se manca ancora l’ufficialità, il programma è già stato tracciato nelle sue linee principali. Il piano prevede tre test internazionali. Una partita dovrebbe disputarsi a Hong Kong, mentre le altre due sono in calendario a Perth, città simbolo dell’Australia Occidentale. L’idea è quella di affrontare avversarie italiane, così da trasformare la tournée in un’occasione anche di confronto tra club di Serie A in un contesto internazionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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