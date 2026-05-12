Due uomini sono stati portati in questura con l’accusa di aver accoltellato un collega a Prato. Uno dei feriti si trova in condizioni gravi e attualmente è ricoverato in ospedale. La vicenda si è verificata in un luogo pubblico, e le forze dell’ordine hanno fermato un italiano e un sudamericano, ritenuti coinvolti nell’episodio. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli della rissa.

Un italiano e un sudamericano sono stati fermati e portati in questura a Prato, si ipotizza siano i responsabili dell’aggressione a un 23enne accoltellato nel centro della città. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. La polizia accusa i due di essere coinvolti nell’accaduto, che va a configurarsi come un episodio di tentato omicidio. Accoltellato 23enne a Prato Secondo una ricostruzione, il 23enne accoltellato è un italiano dipendente di uno dei locali della piazza Mercatale. Il giovane aveva terminato il turno di lavoro ed era uscito insieme a una collega poco dopo l’una nella notte tra l’11 e il 12 maggio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Accoltellato a Prato per difendere un collega, è ricoverato in gravi condizioni: fermati due sospettati

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