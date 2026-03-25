Due sospettati sono stati fermati ieri dai vigili urbani di Milano dopo che un’auto pirata, segnalata alle forze dell’ordine, è stata intercettata e bloccata nella mattinata. La fuga dei sospetti è durata meno di ventiquattro ore, e l’auto coinvolta era stata segnalata come coinvolta in precedenti episodi di furto. Nessun'altra informazione sulle persone fermate o sui dettagli dell’indagine è stata comunicata.

di Nicola Palma e Massimiliano Saggese ROZZANO La fuga è durata meno di un giorno. L’ auto pirata, segnalata nelle banche dati delle forze dell’ordine, è stata intercettata e bloccata nella tarda mattinata di ieri dagli agenti della polizia locale di Milano. Chi era a bordo è stato poi consegnato dai ghisa ai colleghi di Rozzano, che stavano già indagando su quanto accaduto la sera prima in via Buozzi a Pontesesto. Lì la titolare di un bar trattoria, che era appena salita in macchina dopo essere uscita dall’esercizio commerciale, è stata vittima di un furto poco dopo le 19: un uomo ha sfondato il finestrino dell’auto e le ha rubato la borsa. La cinquantaquattrenne cinese ha tentato di reagire per impedire il furto, iniziando a urlare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cerca di fermare i ladri, travolta. Due sospettati fermati dai vigili

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