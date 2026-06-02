La programmazione del match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros ha suscitato discussioni, anche dopo l’eliminazione del numero uno del mondo al secondo turno. La direttrice dello Slam di Parigi ha commentato la decisione di programmare l’incontro, senza fornire ulteriori dettagli. La partita tra Sinner e Cerundolo continua a essere al centro di attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

La programmazione del match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo continua a far discutere anche dopo l’uscita di scena del numero uno del mondo al secondo turno del Roland Garros. Le condizioni climatiche eccezionalmente calde registrate a Parigi hanno infatti alimentato un acceso dibattito sull’opportunità di far scendere in campo l’azzurro alle 12 sul Philippe Chatrier, una fascia oraria insolita per un leader del ranking ATP. Da un lato, una parte degli appassionati e degli addetti ai lavori ha giudicato poco opportuna la scelta degli organizzatori, ritenendo che l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata abbia contribuito ad aggravare le difficoltà fisiche accusate da Sinner nel corso dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Amelie Mauresmo sulla programmazione di Sinner al Roland Garros: la risposta della direttrice dello Slam di Parigi

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We FINALLY have a women's NIGHT SESSION match at Roland-Garros but is it ONLY because the men LOST!

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