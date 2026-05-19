Sinner verso il Roland Garros per il Career Grand Slam Quando gioca a Parigi

Da firenzepost.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si prepara a partecipare al Roland Garros, il secondo grande torneo dello Slam in calendario quest'anno. Dopo aver preso alcuni giorni di pausa, il tennista italiano si concentrerà sulla preparazione per l'appuntamento parigino. La sua presenza a Parigi è confermata, mentre si avvicina la fase decisiva della stagione sui campi in terra battuta. L'obiettivo di Sinner è completare il Career Grand Slam, vincendo anche il torneo francese.

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PARIGI – Jannik Sinner ha scelto di staccare la spina per qualche giorno insieme alla sua famiglia e e alla fidanzata Laila in Alto Adige, prima di lanciarsi verso il grande obiettivo della stagione: il Roland Garros, secondo Slam dell’anno. Dopo la vittoria agli Internazionali d’Italia 2026 dove ha battuto il norvegese Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, il percorso dell’azzurro è già tracciato e prevede una gestione molto precisa del calendario, senza passaggi intermedi sul circuito ATP tra Parigi e Londra. Al torneo parigino Sinner punta a confermarsi ai massimi livelli anche sulla terra rossa, superficie che negli ultimi anni lo ha visto crescere in maniera costante in termini di risultati e continuità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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