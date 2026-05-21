Con il tabellone principale aperto, Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Parigi con l’obiettivo di conquistare il suo primo Career Grand Slam. L’assenza di Alcaraz, tra i favoriti, apre nuove possibilità per il giovane tennista italiano, che quest’anno ha ottenuto risultati importanti. La stagione di Sinner si è rivelata ricca di successi e si concentra ora sul torneo di Parigi, dove cerca di confermarsi tra i protagonisti principali del circuito.

Tutti contro Jannik Sinner. Con l'"unveiling" del tabellone del main draw parte la mission del numero uno al mondo che ha puntato la sua stagione - rivelatasi quantomai dorata - su Parigi. Reduce da sei Masters 1000 consecutivi e da una serie di altri record che lo proiettano sempre più nell'Olimpo degli invincibili (o quasi), l'altoatesino inizierà all'inizio della prossima settimana la sua corsa alla conquista del Career Grand Slam (la vittoria in tutti e quattro gli Slam). Il Roland Garros dell'anno scorso perso al quinto set in quella finale epica contro Carlos Alcaraz resta una "ferita" che il nuovo principe del Foro Italico intende rimarginare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Senza Alcaraz Sinner vuole il Roland Garros: a Parigi per il Career Grand Slam

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That Alcarazs point

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